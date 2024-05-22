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        Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:04
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        Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Malatya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün Battalgazi ilçesinde olduğunu belirledi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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