Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde D.Ü.D. idaresindeki 23 ABM 269 plaka otomobil ile S.K. yönetimindeki 44 ABD 208 plaka otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki H.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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