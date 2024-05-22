Malatya'da demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında demir çitlerin bir kısmını da ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakavak Mahallesi'ndeki kamu kurumundan 900 metre demir çitin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.