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        Malatya'da demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da bir kamu kurumundan demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:53
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        Malatya'da demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da bir kamu kurumundan demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakavak Mahallesi'ndeki kamu kurumundan 900 metre demir çitin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, araştırma sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

        Çalışma kapsamında demir çitlerin bir kısmını da ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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