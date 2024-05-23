Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de tırla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de tırla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.A yönetimindeki 06 DSZ 379 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'nde ile A.Y. idaresindeki 06 DT 2959 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi
        Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi
        Malatya'da demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldı...
        Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldı...
        Malatya'da firari 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da firari 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da 2 firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı