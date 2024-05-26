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        Türk Kızılaydan depremde işletmesi zarar gören balık üreticisine destek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Türk Kızılayın Sosyoekonomik Güçlendirme Programı kapsamındaki Esnaf Destek Projesi ile 20 yıllık balık üreticisi Sabri Ayabakan'a destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:25
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        Türk Kızılaydan depremde işletmesi zarar gören balık üreticisine destek
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Türk Kızılayın Sosyoekonomik Güçlendirme Programı kapsamındaki Esnaf Destek Projesi ile 20 yıllık balık üreticisi Sabri Ayabakan'a destek sağlandı.

        Destek programı kapsamında belirlenen illerdeki esnafın kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca verilen bilgiler doğrultusunda nakdi yardım yapıldı.

        Doğanşehir ilçesinde balık üreticiliği yapan Sabri Ayabakan'ın da depremde balık havuzları zarar gördü.

        Alabalık üreticisi Sabri Ayabakan, AA muhabirine, Eskiköy mevkisinde 20 yıldır alabalık üretimi yaptığını söyledi.

        Depremde iş yerinin zarar gördüğünü belirten Ayabakan, daha sonra Türk Kızılayın kapısını açtığını ve çorbasında tuzları olduğunu dile getirdi.

        Kendisine 35 bin lira yardımda bulunduklarını aktaran Ayabakan, şunları kaydetti:

        "Yavru balıklarımıza 500 kilogram yem aldık. Daha sonra kendimizi geliştirmeye bakıyoruz. Depremden önce 25 tona yakın alabalık üretimi yapıyordum. Şimdi kendi kendime 20 ton üreteceğime 1,5 ton ile uğraşıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Devletimize karşı dürüst olalım, yalansız olalım. Çünkü bu devlet hepimizin devleti. Benim amacım burada devletten hak etmediğimi alıp da hıyanette kullanmak değil. Depremde 500 bine yakın yavru balığım ve 17 ton ise 350 gramlık alabalığım zarar gördü."

        - Malatya'da 568 esnafa destek verildi

        Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ise Türk Kızılay olarak afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında Sosyoekonomik Güçlendirme Programı'nı devreye aldıklarını söyledi.

        Ergül, şunları kaydetti:

        "Programla hayata geçirilen Esnaf Destek Projesi ile Malatya'da 568 depremzede esnafımıza bugüne kadar 20 bin ile 70 bin lira arasında destekte bulunduk. Bu ödemelerle bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları gideriliyor. Deprem sebebiyle kayba uğrayan afetzede esnafımız yeniden işlerinin başına geçti. Depremzedelerimiz yuvasına kavuşana kadar da Türk Kızılay olarak desteklerimizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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