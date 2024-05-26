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        Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

        Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:29
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        Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
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        Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Ö.Y.G'nin kullandığı 44 AFS 519 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi İstasyon Kavşağı'nda, Ö.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari polis ekip aracı ve İ.H. idaresindeki 23 ER 659 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurları Ö.A. ve E.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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