Malatya'da kargo paketinde 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi

Olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit eden ekipler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Ekipler, 48 saatlik fiziki takip sonucu bir kargo şirketinde yaptığı aramada, paket içerisine yerleştirilmiş 28 bin 177 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Malatya'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda, 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.