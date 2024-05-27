Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Otobüste yapılan aramada, yolculardan E.K'nın üzerinde ve valizinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

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