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        Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:35
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        Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada, yolculardan E.K'nın üzerinde ve valizinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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