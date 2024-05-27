Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

        Malatya'da öğretmenlere, robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da öğretmenlere, robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında eğitim verildi.

        Fırat Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Bilim Sanat Merkezi işbirliğinde öğretmenlerin teknolojik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Malatya Bilim Sanat Merkezinde 22 öğretmen eğitim aldı.

        Öğretmenlere Malatya Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programla belgeleri takdim edildi.

        Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencileri teknoloji odaklı yetiştirmeleri gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin donanım ve beceri kabiliyetlerini artırmak, onların yetiştirdiği öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalara ve projelere yansıyacaktır. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Programa Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve Malatya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ümit Arslan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
        Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
        Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ed...
        Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ed...
        Malatya'da kargo paketinde 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi
        Malatya'da kargo paketinde 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi
        Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
        Türk Kızılaydan depremde işletmesi zarar gören balık üreticisine destek
        Türk Kızılaydan depremde işletmesi zarar gören balık üreticisine destek
        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyo...
        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyo...