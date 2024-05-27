Malatya Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "belediye bünyesinde çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen 13 personelin tespit edildiğini" açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleriyle sosyal medya mecralarında Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem çalışmaları hakkında eksik ve yanlış değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirmek ve şehrin ihtiyaçlarını süratle karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in talimatıyla belediye bünyesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu çalışmayla belediye kaynaklarını daha verimli kılmak ve insan kaynağından isabetli bir şekilde istifade etmenin amaçlandığı ifade edildi.