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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Malatya'da İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:24
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Malatya'da İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Kudüs Kardeşlik Platformu adına Millet Bahçesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde meşalelerle Kanalboyu'nda yürüyerek Kernek Meydanı'na geldi.

        İsrail aleyhine slogan atan platform üyeleri, burada Filistinliler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okundu.

        İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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