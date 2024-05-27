Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.

İsrail aleyhine slogan atan platform üyeleri, burada Filistinliler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okundu.

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