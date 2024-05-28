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        Malatya'da düşük ayarlı altınlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da, darphane basımı olmayan düşük ayarlı 25 Cumhuriyet altını ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:42
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        Malatya'da düşük ayarlı altınlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da, darphane basımı olmayan düşük ayarlı 25 Cumhuriyet altını ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı.

        Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 25 darphane basımı olmayan düşük ayarlı Cumhuriyet altını ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 650 TL ele geçirdi. Araçtaki F.A, K.D. ve F.A. gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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