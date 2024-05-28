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        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:52
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        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Berke Kılıç (22) yönetimindeki 06 ABE 769 plakalı otomobil, Karakavak Mahallesi Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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