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        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimlerini de içeren işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:41
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        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü
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        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimlerini de içeren işbirliği protokolü imzalandı.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Obidjon Khamidov ve Rektör Yardımcısı Abror Juraev'i rektörlükte ağırladıklarını belirtti.

        Buhara Devlet Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapacaklarını ve bunu bir protokole bağlayıp imzaladıklarını aktaran Kızılay, üç yıl önce İnönü Üniversitesinde 1. Uluslararası Abdülhalik Gucdüvani Sempozyumu düzenlediklerini, sempozyumun ikincisini kasım ayında Özbekistan'da Buhara Devlet Üniversitesinde gerçekleştireceklerini hatırlattı.

        Kızılay, şöyle konuştu:

        "Kasım ayında İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesinin işbirliği ile Özbekistan Buhara'da Buhara Devlet Üniversitesinin ev sahipliğinde 2. Uluslararası Abdulhalik Gucdüvani Hayatı Eserleri ve Etkisi Sempozyumu gerçekleştirilecek. Bunun dışında birçok alanda konuk rektörümüzle Buhara Devlet Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında farklı çalışma alanları konusunu istişare ettik ve protokol imzaladık, memorandum imzaladık. Bundan sonra Buhara Devlet Üniversitesi ile birçok alanda öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi, farklı projeler üzerinde işbirliği geliştirme konusunda mutabakat sağladık. Bu ziyaret İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında bir köprü oluşturdu."

        İki üniversitenin de aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olduğunu dile getiren Kızılay, "Türk Devletleri Teşkilatı çok güçlü ve farklı alanlarda güzel çalışmalar yapıyor. Üniversiteler arasındaki işbirliği de aslında bu büyük şemsiyenin, büyük çalışmanın bir yansıması, bir parçası. Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir ülkesi. Önemli bir Türk devleti. Ülkemiz Türk Devletleri Teşkilatı açısından çok önemli bir role sahip. Özbekistan'la bu üniversiteler arası geliştirdiğimiz işbirliği Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışma konularının içinde üniversiteler arası işbirliği bakımından da faydalı, önemli katkı veren bir çalışmadır." dedi.

        - "İki kardeş halkın daha yakın olması için çok iyi alan"

        Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Obidjon Khamidov da tarihi bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Malatya Abdülhalik Gucdüvani'nin babasının doğduğu yer. Biz ise o yerden, Türklerin ata yurdundan geliyoruz. Buranın potansiyeli ile buradan Özbekistan'a bir kaynak yapmak da istiyoruz. Bunun gibi ilişkiler umarım gelecekte iki kardeş halkın daha yakın olması için çok iyi alan olacak." diye konuştu.

        Khamidov, Malatya ve Buhara'nın tarihi şehirler olduğu gibi doğası ve iklimiyle de benzerlikleri bulunduğunu belirterek, Türkiye'den birçok turisti Buhara'ya götürmek istediklerini ifade etti.

        Ortak araştırma programları düşündüklerini belirten Khamidov, "Malatya dünyanın kayısısının yüzde 70'ini yetiştiriyor ama bizim orada da Buhara'da da kayısı çok yetiştiriliyor. Onun işlenmesi için biz düşünüyoruz. Buradan bilim insanlarını, iş adamlarını da bu konularda ortak çalışmak için davet ediyoruz. Benzerlikler çok, büyük bir pazar var, Çin olsun, Rusya olsun ama onu iki kardeş ülke olarak beraber çalışırsak bize de kardeşlere de daha büyük karlı bir proje olacak." diye konuştu.

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