Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Başkan Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Taşkın, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

        Hasırcılar Mahallesi'ni ziyaret eden Taşkın, sorunların farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için ortak akılla hareket edeceklerini ifade etti.

        Taşkın, ilçedeki muhtarımızla sürekli irtibat halinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sorunları neler, neler yapılmalı bunun çalışmasını yapıyoruz. Doğal gazla ilgili sorunlar ve doğal gazda kalan eksiklikler tamamlanacak. Kısa süre içerisinde caminin çevresini düzenleyeceğiz. Yine eski belediye binamızla ilgili bir çalışmamız olacak. Kırsal bölgelerde çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Kış şartlarından dolayı kırsalın yolları daha çok tahribata uğramış bir halde oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu ayın sonunda dağ köylerimizdeki acil sorunları, yol işlerini bitirdikten sonra ova köylerimizde, mahallelerimizdeki eksik kalan yolların; kış şartları, doğal gaz çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belediye sizin eviniz. Biz sizlerin yerine emanetçiyiz. Samimi şekilde sorunları çözeceğiz. Her mahallemiz bizim evimizdir, yuvamızdır. Bu anlayışla yaklaşıyoruz. Müsterih olun, Allah'ın izniyle bu zor günleri de geride bırakacağız."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: "Malatya kayısısı henüz hasat edilme...
        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan: "Malatya kayısısı henüz hasat edilme...
        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protok...
        İnönü Üniversitesi ile Buhara Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protok...
        Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü
        Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü
        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor
        Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor
        Malatya'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi
        Malatya'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi