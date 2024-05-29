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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:56
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 62 uyuşturucu hap ve 90,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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