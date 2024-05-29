Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 62 uyuşturucu hap ve 90,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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