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        Kale'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:38
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        Kale'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

        Kaymakam Ceyhun Denli, Kongre ve Kültür Merkezindeki serginin açılışında, kursiyerlerin eserlerinin son derece başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sergide seramik ve cam teknolojisi, el sanatları teknolojisi alanlarında kurs eğiticilerinin ve kursiyerlerin hazırladıkları giyim üretim teknolojisi, halı dokuma, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef, ahşap boyama alan ve dallarında birçok ürün ve yapılan resimler yer aldı.

        Ayrıca geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamında kurslarda yapılan ürünler de sergilendi.

        Açılışa Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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