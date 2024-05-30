Türk Kızılay Malatya'da okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor

Okulların afet ve acil durumlara hazırlıklı hale gelmesini sağlamak ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülülen projede, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal dirençliliğin artırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, "Afet ve Risk Azaltma Projesi" kapsamında okulların afet riskini yaptıkları çalışmalarla azaltıyor.

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