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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Malatya'da bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:55
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Malatya'da bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Yimpaş kavşağında, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla konvoy oluşturuldu.

        Grup, Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

        Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup, burada İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılması ve İsrail'deki Türk Büyükelçisinin geri çağrılması gerektiğini söyledi.

        İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın TBMM'de soykırım olarak kabul edilmesi gerektiğini aktaran Geçen, "Soykırımı savunmak suç olmalı. İsrail'in güvenliği için hizmet eden İsrail ve ABD üsleri kapatılmalı. İktidar İsrail ile ticareti tamamen bitirmeli. İsrail'e acil ambargo uygulanmalı ve yaptırımlar getirilmelidir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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