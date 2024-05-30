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        Malatya'da iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı

        Malatya'da bir iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:21
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        Malatya'da iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı
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        Malatya'da bir iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Kapalı Çarşı içerisinde meydana gelen iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerine ateş eden kişinin S.K. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Öte yandan zanlının iş yerini kurşunlaması güvenlik kamarasınca kaydedildi.

        Görüntülerde bir süre iş yerinin önünde duran zanlının daha sonra iş yerine tabancayla ateş açması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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