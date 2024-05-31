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        İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da defnedildi

        İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki polis memuru Bayram Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:55
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        İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da defnedildi
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        İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki polis memuru Bayram Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Koç için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene, Koç'un babası Mehmet Ali Koç, yakınları, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Koç'un kardeşi Mikail ise cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı.

        Bayram Koç'un cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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