Malatya'da LGS sınavı için ücretsiz otobüs seferi

Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere, Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarının 2 Haziran Pazar günü 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MOTAŞ'a ait otobüsler ve trambüslerin 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için ücretsiz hizmet verecek.

Sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanabilecekler.