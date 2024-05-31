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        Kale Kaymakamı Denli, LGS öğrencileriyle buluştu

        Kale Kaymakam Ceyhun Denli, LGS sınavına katılacak öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:35
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        Kale Kaymakamı Denli, LGS öğrencileriyle buluştu
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        Kale Kaymakam Ceyhun Denli, LGS sınavına katılacak öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

        İzollu Ortakulunu ziyaret eden Denli, 2 Haziran Pazar günü düzenlencek LGS sınavına girecek öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onların heyecanlarını paylaştı.

        Denli, her bireyin içinde gizli bir cevher bulunduğunu, bu cevheri de ancak bireyin kendisinin ortaya çıkarabileceğini ifade ederek, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu ve kapısının her daim açık olduğunu belirtti.

        Denli, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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