Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis için para karşılığında banka ve ödeme kuruluşlarından hesap açan ve yönetenlerin tespiti amacıyla 6 ay süren çalışma gerçekleştirdi.

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