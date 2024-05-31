Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

        Malatya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:36 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis için para karşılığında banka ve ödeme kuruluşlarından hesap açan ve yönetenlerin tespiti amacıyla 6 ay süren çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, 5 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda tespit ettikleri 18 şüpheliyi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 17'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fidan 'son teklif'i Biden'le görüştü
        Fidan 'son teklif'i Biden'le görüştü
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kale Kaymakamı Denli, LGS öğrencileriyle buluştu
        Kale Kaymakamı Denli, LGS öğrencileriyle buluştu
        Malatya'da LGS sınavı için ücretsiz otobüs seferi
        Malatya'da LGS sınavı için ücretsiz otobüs seferi
        İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da defnedildi
        İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Malatya'da defnedildi
        Malatya'da iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı
        Malatya'da iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı
        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trafikte yol verme kavgası kamerada
        Trafikte yol verme kavgası kamerada