Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa ediliyor

Malatya'da ticaretin kalbinin attığı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgeler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

Kent merkezinde ticaretin kalbinin attığı bölgede yapımına başlanan iş yerleri ve konutlar için Emlak Konut çalışma yürütüyor. 531'i konut olmak üzere 5 bin 76 bağımsız birimden oluşacak Malatya Çarşı Projesi'nde binalar yükseliyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü kent merkezinde Bakırcılar ve Şire Pazarı'nda binalar belli olmaya başlarken, Kuyumcular Çarşısı'nda ise Kurban Bayramı'nın ardından betonarme imalatlarına geçilecek. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda konutların yanı sıra çarşı merkezinin ayağa kaldırılması için de çalışmaların tüm hızıyla sürüğünü ifade eden Ölmeztoprak, kent merkezinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

- Afetlere dayanıklı yapılar Ölmeztoprak, şöyle konuştu: "Özellikle çarşı merkezimizin ayağa kalkması demek şehrimizin atan kalbinin çok daha kendi yaşamsal döngüsünü çevirebilecek ölçekte sağlıklı bir gidişata kavuşması demek. Bunu bir an önce görmek için ciddi manada efor sarf etmeye devam ediyoruz. Kent merkezi Malatya'da yaşanan yıkımda en fazla etkilenen yer. Burada özel zemin çalışmalarının ardından binalar yükselmeye başladı. Burada hem iklim dostu hem de deprem, sel gibi afetlere dayanıklı yapıların oluştuğunu görüyoruz."

- "İmalat süreçleri tüm hızıyla devam ediyor" Devletin tüm unsurlarıyla deprem bölgesinin yeniden imar ve ihyası için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ölmeztoprak, şöyle devam etti: "Deprem bölgesinde çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Malatya ölçeğinde devam eden çarşı merkezi projemizde inşaatlarımız yükseliyor ve 2024 yılının sonuna doğru bazı alanlarda inşallah çalışmanın neticelendiğini göreceğiz. Tüm ihaleler tamamlandı, imalat süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezi bir an önce ayağa kaldırmak için 2 etap 4 kısımda, 4 bin 545 ticari diğerleri de konut olmak üzere 5 bin 76 bağımsız bölümden oluşan bir merkez projemiz var. Emlak konutumuz ve yüklenici firmalar 4 koldan çalışmalara devam ediyor."