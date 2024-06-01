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        Malatay'da UMKE olası afetlere karşı tatbikat yaptı

        Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:43
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        Malatay'da UMKE olası afetlere karşı tatbikat yaptı
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        Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

        Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMKE afetlere müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 27-31 Mayıs'ta 75 personelin katılımıyla "UMKE Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Tatbikat kapsamında 3 gün teorik, 2 gün ise saha eğitimleri verildi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği ve suda arama ve kurtarma gibi senaryolar üzerinden çalışmalar yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay tatbikatta hazır bulundu.

        Afet ve acil durumlarda en ön saflarda görev alan UMKE gönüllülerine "UMKE Temel Eğitim Belgesi", görevli eğitmenlere ise eğitim sonunda Teşekkür Belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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