Malatay'da UMKE olası afetlere karşı tatbikat yaptı

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMKE afetlere müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 27-31 Mayıs'ta 75 personelin katılımıyla "UMKE Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında 3 gün teorik, 2 gün ise saha eğitimleri verildi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği ve suda arama ve kurtarma gibi senaryolar üzerinden çalışmalar yapıldı.