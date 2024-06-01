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        Doğanşehir'de "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konferansı düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:31
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        Doğanşehir'de "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konferansı düzenlendi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konferansı düzenlendi.

        Doğanşehir Belediyesi ve Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin işbirliğiyle belediye düğün salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Malatya'nın Doğu Anadolu fayı ve Malatya fayının içinden geçtiği bir şehir olduğunu söyledi.

        Doğu Anadolu fayının tarihsel dönemlerde geçmişte çok büyük deprem gördüğü için bilindiğini aktaran Yılmaz, "Malatya fayının geçmişte ne büyüklükte deprem ürettiği çok iyi bilinmemesine rağmen son yıllarda yapılan çalışmalarla en büyük depremi 2600 yıl önce oluştuğu söylenmektedir. Böyle baktığımız zaman Malatya depremsellik açısından dikkate alınmasını gereken ve sürekli hazırlık çalışması yapılması gereken bir ilimizdir." diye konuştu.

        Doğanşehir'de bu iki faya ek olarak Sürgü fayının da geçtiğini bildiren Yılmaz, "Sürgü fayı 1986 yılında deprem üretmiştir. Yine 6 Şubat 2023 de Ekinözü’nde meydana gelen depremin devamı da Sürgü fayı ile ilişkilidir. Bundan dolayı Doğanşehir belki Malatya’dan daha fazla depreme hazırlık yapması gereken bir ilçemizdir." ifadelerini kullandı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Bölümünden Prof. Dr. Özcan Bektaş ise '"Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konusunda konuşma yaptı.

        Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Deyirmenci ise geçen yıl 6 Şubat depremiyle bir felaket yaşadıklarını ve ilçede çok büyük bir yıkım meydana geldiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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