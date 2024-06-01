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        Malatya'da savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 23 bin kutu ilaç toplandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" projesi kapsamında toplanan 23 bin 138 kutu ilaç, şavaş mağdurlarına ulaştırılmak üzerensan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:39
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        Malatya'da savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 23 bin kutu ilaç toplandı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" projesi kapsamında toplanan 23 bin 138 kutu ilaç, şavaş mağdurlarına ulaştırılmak üzerensan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" projesi kapsamında 26 farklı noktada vatandaşlar tarafından bağışlanan 23 bin 138 kutu ilaç toplandı. ​​​​​​​

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilaç teslimi sırasında yaptığı konuşmada gönül coğrafyalarında kan ve gözyaşının dinmediğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Dünyanın birçok noktasında özellikle gönül coğrafyamızda kan ve gözyaşının durmadığı, savaşın bütün olağan hızıyla devam ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde obezite ile mücadele edilirken diğer yandan gıda bulamadığı için açlıktan ölen insanlar var. Savaşın etkisiyle bu bölgelerde çok ciddi ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 26 farklı noktada başlatılan proje çerçevesinde 5 milyon 244 bin 496 lira değerinde 23 bin 138 kutu ilaç toplandı. Toplanan bu ilaçlarımız İHH aracılığı ile savaş bölgesindeki mağdurlara gönderilecek."

        İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise belediyenin savaş bölgelerini unutmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Deprem bölgesi olmamıza rağmen uzaktaki kardeşlerimiz unutulmamalı denildi, bu yardımla. Proje kapsamında 180 koli ilaç mazluma ve mağdura ulaştırılmak üzere toplandı. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlimizin yeniden imar ve inşası ile dünya mazlumlarının ayağa kalkması için gösterdikleri hassasiyet için bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından toplanan ilaçlar savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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