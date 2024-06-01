Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Malatya'da sağlık çalışanları düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nde Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce insanın şehit edildiğini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 20 bin insanın hala enkaz altında veya kayıp olduğunu belirten Özkan, "Resmi rakamlar 40 bine yakın dese de burada kaybettiğimiz insan sayısı 100 bine dayandı. Dolayısıyla soykırım kelimesi de bu yapılanları ifade edemeyecek hale gelmeye başladı." dedi.