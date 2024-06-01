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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Malatya'da sağlık çalışanları düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:16
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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Malatya'da sağlık çalışanları düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nde Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına konuşan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce insanın şehit edildiğini söyledi.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle 20 bin insanın hala enkaz altında veya kayıp olduğunu belirten Özkan, "Resmi rakamlar 40 bine yakın dese de burada kaybettiğimiz insan sayısı 100 bine dayandı. Dolayısıyla soykırım kelimesi de bu yapılanları ifade edemeyecek hale gelmeye başladı." dedi.

        Özkan, çadırda yaşayan bebeklerin dahi korunamadığına işaret etti.

        İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Rüveyda Ünal ise İsrail'in saldırılarında 2 milyon kişinin yerinden edildiğini, Gazze'de sağlık hizmetinin durduğunu, yaralı sayısının 80 bini aştığını ifade etti.

        33 hastane, 55 sağlık tesisinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Ünal, "130 ambulans hedef alınarak yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu, 310 sağlık personeli tutuklandı. Gazze'nin sağlık ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vakası bir milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden yetersiz olan 350 bin kronik hasta var. Gazze insani ve tıbbi yardım bekliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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