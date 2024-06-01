Malatya'da araç kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

"Silahla yağma" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cirikpınar Mahallesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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