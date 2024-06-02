Malatya'da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle E.A, annesi A.A. ve ağabeyi H.A. arasında tartışma yaşandı.

Malatya’da, bir kişi tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

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