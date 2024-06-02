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        Malatya'da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı

        Malatya'da, bir kişi tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:15 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:15
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        Malatya'da bir kişi annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı
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        Malatya’da, bir kişi tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle E.A, annesi A.A. ve ağabeyi H.A. arasında tartışma yaşandı.

        Tartışma esnasında şüpheli E.A, annesi A.A. ile ağabeyi H.A'yı bıçakladı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan zanlının bir süre sonra güvenlik güçlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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