Malatya'da öğrencilerden "Dilim Zenginliğim" gösterisi

Malatya'da ilkokul öğrencileri, "Dilim Zenginliğim" konulu gösteri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda Mustafa Avni Cüre İlkokulu tarafından yıl boyunca proje kapsamında yapılan çalışmalar, danışman öğretmen Hacer Yılmaz Tekin rehberliğinde "Dilim Zenginliğim" konulu yıl sonu gösterisinde sergilendi.