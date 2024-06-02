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        Malatya'da öğrencilerden "Dilim Zenginliğim" gösterisi

        Malatya'da ilkokul öğrencileri, "Dilim Zenginliğim" konulu gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:56
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        Malatya'da öğrencilerden "Dilim Zenginliğim" gösterisi
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        Malatya'da ilkokul öğrencileri, "Dilim Zenginliğim" konulu gösteri düzenledi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyor.

        Bu kapsamda Mustafa Avni Cüre İlkokulu tarafından yıl boyunca proje kapsamında yapılan çalışmalar, danışman öğretmen Hacer Yılmaz Tekin rehberliğinde "Dilim Zenginliğim" konulu yıl sonu gösterisinde sergilendi.

        Yıl sonu gösterisinde öğrencilerin senaryosunu yazdığı "Atasözü ve Deyimler Tiyatrosu", unutulmaya yüz tutmuş türküler korosu ve müzik ritim grubu gösterileri izleyicilerden beğeni aldı.

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