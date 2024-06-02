Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B'nin (60) kullandığı 44 FP 129 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yolda karşı yönden gelen G.C. (36) yönetimindeki 44 ABM 367 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile N.S. (48) yaralandı.
Kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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