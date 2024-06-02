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        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:34
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        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.B'nin (60) kullandığı 44 FP 129 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yolda karşı yönden gelen G.C. (36) yönetimindeki 44 ABM 367 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile N.S. (48) yaralandı.

        Kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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