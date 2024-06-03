Malatya'da zabıta ekipleri market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi

Mayıs ayı boyunca yapılan denetimlerde 85 firma, 972 ürün kontrol edilerek 22 aykırı durum tespit edildi, bu tespitler neticesinde işletmelere 38 cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

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