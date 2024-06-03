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        Malatya'da zabıta ekipleri market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi

        Malatya'da Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:46
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        Malatya'da zabıta ekipleri market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi
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        Malatya'da Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

        Mayıs ayı boyunca yapılan denetimlerde 85 firma, 972 ürün kontrol edilerek 22 aykırı durum tespit edildi, bu tespitler neticesinde işletmelere 38 cezai işlem uygulandı.

        İş yeri denetimlerinde ekipler, yetkilileri 6502 sayılı kanunun gereklerini yerine getirmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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