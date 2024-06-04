Malatya Valisi Yazıcı'dan TYP açıklaması:

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yaraları hızla sarabilmek için İŞKUR aracılığıyla kamuda başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki çalışanlardan sözleşmeleri bitenlerin özel sektördeki işlere yönlendirileceğini söyledi.

Yazıcı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attıkları adımlardan bir tanesinin de İŞKUR aracılığıyla başlattıkları Toplum Yararına Programlar (TYP) olduğunu söyledi.

TYP'nin vatandaşlara geçici gelir desteği mahiyetinde olduğunu ve kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteğinin hem yasalara göre hem de diğer mevzuata göre olanaksız olduğunu kaydeden Yazıcı, deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesinin de çalışma hayatının ve işgücü piyasasının canlanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda özü itibarıyla geçici hüviyette olan Toplum Yararına Programlardan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüklerimize davet edilecektir. Buradan çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımıza İŞKUR İl Müdürlüklerine davet ediyorum. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarında çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanının tahsisi söz konusu olacaktır."