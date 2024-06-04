Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 34 RY 9268 plakalı otomobil, Darende ilçesi D-300 kara yolunda A.Ö. yönetimindeki 51 BM 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Mehmet Aydoğdu, İ.A, R.A, S.A, N.A. ve A.Ö. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.
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