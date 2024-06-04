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        Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:42
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        Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 34 RY 9268 plakalı otomobil, Darende ilçesi D-300 kara yolunda A.Ö. yönetimindeki 51 BM 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Mehmet Aydoğdu, İ.A, R.A, S.A, N.A. ve A.Ö. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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