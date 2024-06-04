Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Yaralılar, Mehmet Aydoğdu, İ.A, R.A, S.A, N.A. ve A.Ö. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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