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        Malatya Ziraat Okulu'nda tavuk ile sebze fidesi yetiştiriliyor

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tavuk ile sebze fideleri yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:47
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        Malatya Ziraat Okulu'nda tavuk ile sebze fidesi yetiştiriliyor
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tavuk ile sebze fideleri yetiştiriliyor.

        Lisede her yıl 10 bin yumurtalık tavuk yetiştirilirken bu yıl ise 40 bin sebze fidesiyle bin adet çiçek yetiştiriciliği gerçekleştirildi.

        Okul bünyesinde bulunan hayvan yetiştiriciliği sağlığı alanı ile tarım gibi uygulama alanlarında öğrenciler hem mesleği öğreniyor, hem üretim yapıyor.

        Bu üretimler Ziraat Okulu ürünleri olarak yöre çiftçisine ve vatandaşlara sunuluyor.

        1960'lı yıllarda Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren okulda yetiştirilen tavuklar 50 günlük oluncaya kadar bakımla beslenmeleri sağlanıyor.

        Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretimi yapılan sebze fideleriyse hibrit çeşitler.

        Sırık ve yer domates fideleri, tatlı biberlerden kapya, ince kıl biber, beyaz dolma biber, yeşil dolma biber, çarliston çeşitleri, patlıcan ve salatalık fideleri tüplü olarak yetiştirilip çiftçilere sunuluyor.

        Sebze fidelerinin yanında dış ve iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği de gerçekleştirilen okulda, yetiştirme aşamalarının tamamında öğrenciler görev alıyor.

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