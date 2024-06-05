Malatya Ziraat Okulu'nda tavuk ile sebze fidesi yetiştiriliyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tavuk ile sebze fideleri yetiştiriliyor.

Lisede her yıl 10 bin yumurtalık tavuk yetiştirilirken bu yıl ise 40 bin sebze fidesiyle bin adet çiçek yetiştiriciliği gerçekleştirildi.

Okul bünyesinde bulunan hayvan yetiştiriciliği sağlığı alanı ile tarım gibi uygulama alanlarında öğrenciler hem mesleği öğreniyor, hem üretim yapıyor.

Bu üretimler Ziraat Okulu ürünleri olarak yöre çiftçisine ve vatandaşlara sunuluyor.

1960'lı yıllarda Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren okulda yetiştirilen tavuklar 50 günlük oluncaya kadar bakımla beslenmeleri sağlanıyor.