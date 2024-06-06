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        Malatya'da rezerv inşaat alanlarına "Şantiye İzleme Noktası" yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) rezerv alan ilan edilen bölgelerde vatandaşların inşaat çalışmalarını izleyebilmeleri için "Şantiye İzleme Noktası" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:45
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        Malatya'da rezerv inşaat alanlarına "Şantiye İzleme Noktası" yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) rezerv alan ilan edilen bölgelerde vatandaşların inşaat çalışmalarını izleyebilmeleri için "Şantiye İzleme Noktası" oluşturuldu.

        Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da belirlenen 44 rezerv alandan 4'ünde inşaat çalışmaları başladı.

        Evlerinin yapım aşamasını görmek isteyen depremzedelerin talebi üzerine, şantiyelerin dış kısmına izleme noktası yapıldı.

        TOKİ'de görevli uzman Emrah Acar, AA muhabirine, Malatya'da bugüne kadar 21 bin 579 konutun ihalesinin yapıldığını ve tamamının inşaatına başlandığını söyledi.

        Yapımı tamamlanan 6 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

        "Ayrıca il genelinde 44 rezerv alan ilan edildi. Bu rezerv alan ilan edilen alanlardan 3 bin 231'i konut, 672'si dükkan, 279'u ofis inşaatı olacak şekilde ihalesi gerçekleştirilmiş olup yapımına başlanmıştır. Şu an rezerv alan ilan edilen 44 bölgeden 24'üncü Bölge olan Bostanbaşı Mahallesi'nin alanındayız. Bütün rezerv alan inşaatlarına izleme alanı noktaları oluşturduk. Bu alanlarda konutu yıkılan vatandaşlarımızın merakının giderilmesi için yapım aşamalarını seyretmesi amacıyla izleme noktaları oluşturduk. Bu izleme noktaları vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmış, aynı zamanda sosyal medyada da ilgi görmüştür. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizimle alakalı olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel." diye konuştu.

        Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 24. Bölge Akkent Sitesi'nde rezerv alanda konut yapımını sürdüren inşaat firmasında görevli mimar Arzu Karataş da şantiyeye kurdukları "Şantiye İzleme Noktası"nın vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşlar inşaat sürecini merak ediyordu, gelip yerinde görmeyi istiyorlardı. Şantiye alanı vatandaş için tehlikeli olduğu için buna müsaade etmiyorduk. Gelip buradan rahatlıkla izleyebiliyorlar. Evlerinin yükseldiğini, binaların yapıldığını gördükçe mutlu oluyorlar.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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