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        Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti

        VOLKAN KAŞİK - Diyabet ve damar tıkanıklığı rahatsızlığı sonucu sol ayağını, topuğunda çıkan ve 10 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Malatya'daki Kronik Yara Bakım Merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:13
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        Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti
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        VOLKAN KAŞİK - Diyabet ve damar tıkanıklığı rahatsızlığı sonucu sol ayağını, topuğunda çıkan ve 10 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Malatya'daki Kronik Yara Bakım Merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Muş'ta yaşayan kepçe operatörü 49 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Şahin Karakuş'a 10 yıl önce diyabet ve damar tıkanıklığı teşhisi konuldu.

        Rahatsızlıkları nedeniyle sağ ayak parmakları kesilen, sol ayağında da yaralar çıkan ve işini kaybeden Karakuş, aradan geçen yıllarda sol ayağındaki yaralar nedeniyle yürümekte zorlanır hale geldi.

        Tedavilere rağmen uzun yıllar ayağındaki yarayla yaşayan Karakuş, sol ayağının ampute edilmesine karşı çıkarak çeşitli tedavi yöntemlerini denedi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kronik Yara Bakım Merkezine başvuran Karakuş, burada uygulanan 3 aylık greft (yaranın üstüne sentetik malzeme dikimi) tedavisinin ardından iyileşti.

        Şahin Karakuş, AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır zor günler geçirdiğini söyledi.

        Çeşitli tedaviler gördüğünü, ayak parmaklarının kesildiğini, diyabet nedeniyle de ayak topuğunda yaralar çıktığını hatırlatan Karakuş, şöyle devam etti:

        "Malatya'ya geldiğimde önce Hiperbarik Oksijen tedavisi önerildi ancak yapılan tetkiklerde yararlı olmayacağı düşünülerek bakım tedavisine başlandı. Yaklaşık 1,5 ay bakımın ardından yara iyileşmeye, damarlarda kan akımı dolaşmaya başladı. Doktorumdan Allah razı olsun. Tedavi olmasaydı ayağım kesilecekti. Şu an ayağım çok iyi, yürüyebiliyorum. Tedaviden önce 5 ay ayağımın üzerine basamıyordum şu an çok iyiyim. Ayağım diz altından kesilecekti istemedim buradaki tedaviyle ayağım kurtuldu. Allah razı olsun."

        - "Cilt grefti yaptık"

        Kronik Yara Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özgür Yılmaz ise Şahin Karakuş'un kendilerine ayağında akıntı ve enfeksiyon şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

        Hastaya merkezlerinde gerekli tetkikleri yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hastanın gerekli pansumanlarını yaptık, yaramız iyileştikten sonra cilt grefti yaptık ve şu an hasta ayağının üzerine basmaya başladı. Hastamız hayatını normal şekilde sürdürüyor. Şu an yaygın olarak lokal debritman ve valf uygulamaları yapıyoruz. Hasta profili uygunsa Hiperbarik Oksijen tedavisi de yapıyoruz. Hastalar tedavi süresince 2-3 ay veya daha fazla hastanede kalabiliyor. Bu süreçte yara takibi yapılarak, uygunsa donör bölgeden greftler alarak yarayı kapatıyoruz ve hasta normal yaşantısına devam edebiliyor. Tedaviyle hastamızın ayağı kesilmekten kurtuldu, hayatına kaldığı yerden devam edebilir."

        Yılmaz, Kronik Yara Bakım Merkezinin bölgeye hitap ettiğini, Erzurum, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerden çok sayıda hastanın merkeze başvurduğunu belirterek, ellerinden geldiğince hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını, sonuçların güzel olmasıyla kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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