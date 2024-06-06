Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 28 Mayıs'ta bir hurda dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İş yerinin kasasından 500 bin lira ile çok sayıda hurda malzeme çalan zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyonla M.Y, S.Y, A.Ö. ve F.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı hurda malzemeler ile polis yeleği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, A.Ö. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Malatya'da Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi çalıştayı...
        Malatya'da Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi çalıştayı...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkez...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkez...
        Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti
        Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti
        Malatya'da rezerv inşaat alanlarına "Şantiye İzleme Noktası" yapıldı
        Malatya'da rezerv inşaat alanlarına "Şantiye İzleme Noktası" yapıldı
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Malatya'da incelemelerde bulundu
        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Malatya'da incelemelerde bulundu
        Malatya'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı
        Malatya'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı