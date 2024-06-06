Malatya'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki şüpheli bir süre sonra ekiplerce yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Başharık Mahallesi Gonca Sokak üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

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