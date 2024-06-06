Malatya Büyükşehir Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Sınava girecek adaylara refakatçi olan veliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylar, MOTAŞ'a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecek.

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