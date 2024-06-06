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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:56
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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylar, MOTAŞ'a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecek.

        Sınava girecek adaylara refakatçi olan veliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Bu hafta sonu geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz, sınavda ter dökecekler. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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