Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Malatya'da temaslarda bulundu

Yazgı, daha sonra kamu kurumlarının müdürleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın da yer aldığı koordinasyon toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

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