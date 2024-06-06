Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Malatya'da temaslarda bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Yazgı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.
Yazgı, daha sonra kamu kurumlarının müdürleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın da yer aldığı koordinasyon toplantısına katıldı.
Gazetecilerin girişte görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.
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