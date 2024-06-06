AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mahalli idareler seçimleriyle ilgili "Beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini incelemek ve kritik etmek üzere çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, partilerinin siyasi kazanımlarını artırmak için gayret veren herkese teşekkür etti.

Seçimi kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Sami Er ile diğer AK Parti'li belediye başkanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Kazanamayan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. 'Olanda hayır vardır', diyeceğiz. Bundan sonraki yeni süreçlerdeki azim ve gayretimizi hiç eksik etmeksizin yeniden bilenip motivasyonla geleceğe doğru koşacağız." diye konuştu.

Malatya'ya geliş nedenine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimleri dolayısıyla emek verenleri, kazananları tebrik etmek, kaybedenlere de kaybetme nedenlerini güzelce masaya yatırarak, onların sebep ve sonuç ilişkisini eksiksiz yapmak, geleceğe yeni bakış açışıyla, onlardan alınmış çıkarsamalar ve derslerle yeni bir sürecin planlamasını yapmak üzere buraya geldim."

Yetkili kurullarla, saha ve sosyolojik araştırma kurumlarıyla seçim sonuçları üzerinde etkili olan faktörleri incelediklerini belirten Yılmaz, "Beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini incelemek ve kritik etmek üzere çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacak. Bir şey var ki 31 Mart seçimlerinde biz bekleneni alamadık. Bize kısmen oy vermeyen seçmenimiz oldu, sandığa gitmeyenler oldu. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.