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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mahalli idareler seçimleriyle ilgili "Beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini incelemek ve kritik etmek üzere çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 20:25
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mahalli idareler seçimleriyle ilgili "Beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini incelemek ve kritik etmek üzere çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacak." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, partilerinin siyasi kazanımlarını artırmak için gayret veren herkese teşekkür etti.

        Seçimi kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Sami Er ile diğer AK Parti'li belediye başkanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Kazanamayan kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. 'Olanda hayır vardır', diyeceğiz. Bundan sonraki yeni süreçlerdeki azim ve gayretimizi hiç eksik etmeksizin yeniden bilenip motivasyonla geleceğe doğru koşacağız." diye konuştu.

        Malatya'ya geliş nedenine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

        "31 Mart seçimleri dolayısıyla emek verenleri, kazananları tebrik etmek, kaybedenlere de kaybetme nedenlerini güzelce masaya yatırarak, onların sebep ve sonuç ilişkisini eksiksiz yapmak, geleceğe yeni bakış açışıyla, onlardan alınmış çıkarsamalar ve derslerle yeni bir sürecin planlamasını yapmak üzere buraya geldim."

        Yetkili kurullarla, saha ve sosyolojik araştırma kurumlarıyla seçim sonuçları üzerinde etkili olan faktörleri incelediklerini belirten Yılmaz, "Beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini incelemek ve kritik etmek üzere çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin gereği zaten yapılacak. Bir şey var ki 31 Mart seçimlerinde biz bekleneni alamadık. Bize kısmen oy vermeyen seçmenimiz oldu, sandığa gitmeyenler oldu. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Namık Gören de toplantıda bir selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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