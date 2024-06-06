Malatya Büyükşehir Belediyesinden taksi ve minibüs ücretleriyle ilgili açıklama:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, taksi ve minibüs ücretlerine zam taleplerinin şehrin içinde bulunduğu zor şartlar gözönüne alınarak hem esnafın hem de vatandaşların hak ve menfaatine olan makul bir oranı belirlemek üzere Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) alt komisyonuna havale edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla aylık genel kurul toplantısını Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda şehirlerarası yolcu otobüsleri için indir-bindir işlemlerine dair yer tahsisi, bazı cadde ve sokaklarda yeni trafik düzenlemelerinin yapılması, çeşitli güzergahlarda toplu taşıma araçları için yeni durak yerlerinin belirlenmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odasının taksi ücretlerine, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odasının da minibüs ve servis ücretlerine ilişkin beklenti ve talepleri ele alındı. Buna göre Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odasınca taksi ücretlerine kilometre başına yüzde 122, açılış indi-bindi ücretlerine yüzde 100, birim saat başına yüzde 192 oranında zam talep edilirken, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ise minibüs ücretlerine yüzde 70, servis ücretlerine yüzde 50 oranında zam talebinde bulundu.

Söz konusu talep, UKOME tarafından, şehrin içinde bulunduğu zor şartlar gözönüne alındığında, hem esnafın hem de vatandaşların hak ve menfaatine olan makul bir oranı belirlemek üzere alt komisyona havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekonomik koşulları gözeten, kimseyi mağdur etmeyen ve tarafların memnuniyetini sağlayan bir yaklaşım içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Alt komisyon çalışması kısa sürede tamamlanacak ve önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısında karara bağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.