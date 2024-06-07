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        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:25
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        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Küçük Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sefa Karakuş (36), sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Karakuş, hastanede yaşamını yitirirken polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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