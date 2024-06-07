Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Karakuş, hastanede yaşamını yitirirken polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçük Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sefa Karakuş (36), sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

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