Gazze'de gönüllü hizmet veren Türk cerrah Kamacı yaşadıklarını anlattı:

Gazze'de gönüllü hekim olarak çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Filistin'de tıbbi malzemenin olmaması ya da çok eksik olmasından dolayı yaralılara bazen lokal anestezi yapmadan ayakta dikiş atıldığını söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen konferansa katılan Kamacı, 2 hafta boyunca gönüllü olarak gittiği Gazze'de yaşadıklarını anlattı.

Gazze'nin yıllardan bu yana abluka altında olduğunu, şehrin son 8 aydır da sürekli bombalandığını dile getiren Kamacı, 2 hafta sadece acil hastalara müdahale edebildiklerini dile getirdi.

Kamacı, şöyle konuştu: "Acil hastalar o kadar çoktu ki başka hastalara müdahale etmeye zaman kalmıyordu. Tıbbi malzemenin olmaması ya da çok eksik olması nedeniyle bazen mesela çocuk şarapnel gelmiş kolunu kesmiş 5-10 santimetre kesisi var. Onlara hem ameliyathaneyi meşgul etmemek için lokal anesteziyle, bazen lokal bile yapılmadan acilde ayakta dikiş atılıyordu. Hatta bazen dikiş malzemesi sıkıntılıysa dikmeden üstü sargıyla kapatılıyordu ki ağır hastalara malzeme kalsın. Biz 2 hafta elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ben yaklaşık 30 tane çocuğun ameliyatını yaptım. Ekip olarak 400'e yakın hastanın ameliyatını yaptık."

Normalde Gazze'de 35 hastanenin bulunduğunu ancak kendileri oradayken 4'ünün çalıştığını ifade eden Kamacı, sadece 2 hastanede ameliyat yapılabildiğini, saldırıların hedefindeki Refah'ta da ayakta kalan tek hastanenin Gazze Avrupa Hastanesi olduğunu aktardı. Buranın da savaş bölgesi ilan edildiği için sağlık personelinin ailelerini alıp gittiğini, dışardan ekiplerin girişine izin verilmediğini ifade eden Kamacı, "İçerde olan yabancı ekiplerin hepsi çıkartıldı. Şu an biz oradayken gördüğümüz manzaranın çok daha kötüsü orada yaşanıyor maalesef. İsrail şu anda Firavun'un yaptıklarının bin katını yapıyor. Erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını öldürüyor, kadınları öldürüyor, yaşlıları öldürüyor, gençleri öldürüyor, sokaktaki hayvanları öldürüyor." dedi.