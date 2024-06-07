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        Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:16
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        Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
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        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, İsrail'e tepki gösteren pankartlarla çeşitli sloganlar attı.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Zülal Şengül, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e acımasız ve insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımı şiddetle kınadıklarını söyledi.

        İsrail'in uluslararası hukuku, ahlaki ve insani değerleri hiçe sayarak masum insanları hedef aldığını kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

        "Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu saldırıların yanında insanların en temel ihtiyaçlarına erişimlerinin engellenmesi, insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin, hastane ve eğitim kurumlarının bombalanması gibi saldırılar kabul edilemez bir insanlık suçudur. Yaşanan katlamı şiddetle kınarken Filistin halkı için adalet çağrısında bulunuyoruz. Gazze'de gidecek güvenli bölge olmadığından masum çocukların, sivil halkın temel insan haklarına saygı gösterilmesini ve yaşamlarının bir an önce güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara sessiz kalınmaması gerektiğine inanarak uluslararası kamuoyunu bölgede kalıcı barışın sağlanması adına gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."

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