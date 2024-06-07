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        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:13
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        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
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        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde N.K. ile oğlu A.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle N.K, oğlu A.K'yi silahla kolundan yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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