Malatya'da muhtarı yaralayan şüpheliler yakalandı

Bacaklarından silahla yaralanan Ş.A, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde mahalle muhtarı Ş.A. ile M.M.P, Y.P. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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