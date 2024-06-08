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        Malatya'da muhtarı yaralayan şüpheliler yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde muhtarı bacaklarından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:29
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        Malatya'da muhtarı yaralayan şüpheliler yakalandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde muhtarı bacaklarından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı.

        Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde mahalle muhtarı Ş.A. ile M.M.P, Y.P. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bacaklarından silahla yaralanan Ş.A, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakaladı.

        Muhtar Ş.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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